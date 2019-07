Política Justiça barra R$ 14 milhões a envolvidos no Caso Caixego STJ e TJ-GO suspenderam decisão de juiz goiano sobre restituição a acusados de desvio de dinheiro para campanha eleitoral estadual em 1998

O Estado conseguiu liminar no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para suspender efeito de decisão da Justiça goiana, que determinou o pagamento de R$ 14 milhões a ex-servidores envolvidos no desvio de R$ 7,5 milhões da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás (Caixego), dos quais R$ 5 milhões teriam ido para a campanha eleitoral estadual do então PMDB (atual MDB), em...