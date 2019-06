Política Justiça autoriza férias no Caribe para senador em prisão domiciliar Acir Gurgacz, do PDT de Rondônia, continua no mandato apesar da condenação. Segundo decisão do TJ-DF, ele poderá passar de 17 de julho a 3 de agosto em um hotel resort e cassino em Aruba

Enquanto cumpre pena de 4 anos e 6 meses, por crime contra o sistema financeiro, o senador Acir Gurgacz (PDT-RO) obteve na justiça autorização para passar férias no Caribe. Por decisão do juiz de direito Fernando Luiz de Lacerda Messere, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Gurgacz poderá passar de 17 de julho a 3 de agosto em um hotel re...