Política Justiça anula título de doutor honoris causa de Lula em universidade de Alagoas Juiz diz que não é 'razoável conceder honraria a alguém condenado judicialmente'; assessoria do ex-presidente cita violação de autonomia universitária

O Tribunal de Justiça de Alagoas determinou a anulação do ato administrativo que deu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o título de doutor honoris causa da Uneal (Universidade Estadual de Alagoas), em 23 de agosto de 2017. Lula acabaria preso oito meses depois, segundo determinação do ex-juiz Sergio Moro, pelo caso do tríplex de Guarujá (SP). "Não é razoável,...