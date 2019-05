Política Justiça amplia quebra de sigilo e MP terá acesso a notas fiscais de Flávio Bolsonaro Decisão do TJ-RJ também recai sobre ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e outras seis pessoas

A quebra do sigilo fiscal do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e de seu ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, determinada pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) no fim do mês passado, foi ampliada. A Receita Federal terá que encaminhar ao Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) todas as notas fiscais de bens e serviços adquiridos entre 2007 e 2018 pelo senador, p...