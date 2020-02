Política Justiça afasta novamente o procurador de contas Fernando Carneiro Decisão judicial anterior anulava o edital do concurso público de 1999, no qual Fernando Carneiro é o único candidato remanescente do certame

Atualizada às 19h14 de 28/02/2020 A desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis determinou na tarde desta sexta-feira (28) que o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) cumpra a Portaria nº 550/2019, em sua integralidade, no prazo de cinco dias. Isso quer dizer afastar o procurador de contas Fernando Carneiro do cargo e sem remuneração. Decisão judicial anterior anulava o edita...