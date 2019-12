Política Justiça absolve Lula, Dilma, Palocci, Mantega e Vaccari Neto no ‘quadrilhão do PT’ Os cinco viraram réus por organização criminosa, mas acabaram absolvidos por decisão do juiz federal Marcus Vinicius Reis Bastos

A Justiça Federal do Distrito Federal decidiu nesta quarta-feira, 4, absolver os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, os ex-ministros Antonio Palocci e Guido Mantega e o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto no caso que ficou conhecido como ‘quadrilhão do PT’. Os cinco viraram réus por organização criminosa, mas acabaram absolvidos por d...