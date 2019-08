Política Juristas estrangeiros pedem ao STF que liberte Lula Instituto Lula fez uma série de comentários a respeito do teor do manifesto e se posicionou contra o juiz Sergio Moro

Um manifesto de juristas estrangeiros pede ao Supremo Tribunal Federal que liberte o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e anule suas condenações. A íntegra da carta está disponível no site do Instituto Lula. No perfil que mantém no Twitter, o instituto faz uma série de comentários a respeito do teor do manifesto e se posiciona contra o juiz Sergio Moro, atua...