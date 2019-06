Política Julgamento de Lula no caso do triplex no STF deve ficar para segundo semestre Votação estava prevista para esta terça-feira (25), mas a tendência é de que seja adiada para depois do recesso do Judiciário

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu que não vai devolver para julgamento nesta terça-feira, 25, o processo que trata da suspeição do ex-juiz e atual ministro da Justiça Sérgio Moro no processo que levou à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso do triplex do Guarujá. Com isso, a Segunda Turma da Corte só deve analisar o...