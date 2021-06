Política Juiz suspende decisão que afastou prefeito de Joviânia do cargo por causar aglomeração Magistrado considerou injustificados o afastamento e o bloqueio de bens, mas manteve a proibição de realizar novos eventos que desrespeitem as medidas de restrição contra a Covid-19

Na análise em segundo grau, o juiz Aureliano Albuquerque Amorim suspendeu a decisão que havia afastado o prefeito de Joviânia, Renis Eustáquio Gonçalves (MDB), do cargo na última segunda-feira (14). A juíza Danila Cláudia Le Sueur Ramaldes, da comarca do município, havia determinado o afastamento e o bloqueio de bens do emedebista devido a uma carreata com aglomeração p...