Política Juiz que censurou especial do Porta dos Fundos foi favorável a Bolsonaro em ação por homofobia O desembargador Benedicto Abicair votou em 2017 pela absolvição do na época deputado federal e hoje presidente da República Jair Bolsonaro, que havia feito comentários homofóbicos no programa 'CQC'

O desembargador Benedicto Abicair, que é responsável pela decisão que estabeleceu censura ao especial de Natal do grupo humorístico Porta dos Fundos, veiculado na Netflix , votou segundo reportagem do portal UOL, em 2017 pela absolvição do na época deputado federal e hoje presidente da República Jair Bolsonaro, que havia feito comentários homofóbicos no programa...