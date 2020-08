Política Juiz nega quebra de sigilo de dados de assessores de Flávio Decisão refere-se a investigações sobre denúncias de que teriam sido antecipadas informações de operação envolvendo o ex-assessor Fabrício Queiroz

O juiz Elder Luciano negou a quebra de sigilo telefônico e de e-mail dos três assessores do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) na apuração sobre o suposto vazamento de informações sobre investigações que citavam a movimentação financeira de Fabrício Queiroz.Em sua decisão, de terça-feira (11), o magistrado apontou o que considera fragilidades no relato do empresár...