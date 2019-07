Política Juiz nega pedido para afastar ministro do Turismo Ação popular cita investigação da Polícia Federal de esquema conhecido como “laranjal” do PSL, mas não apresenta “indício de prova”

O juiz Waldemar Claudio de Carvalho, da 14ª Vara Federal Cível de Brasília, negou na quinta-feira, 11, um pedido para afastar do cargo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL). A solicitação foi feita em ação popular e citou a investigação da Polícia Federal sobre o esquema “conhecido como ‘laranjal’ do Partido Social Liberal”. Na decisão, o magistrado afirma que “...