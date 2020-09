Política Juiz nega liminar e MDB estadual fará convenção para definir candidato em Goianésia Com a decisão, a sigla deve oficializar hoje (16), em Goiânia, a candidatura de Pedro Gonçalves e não a do prefeito Renato de Castro

O juiz federal Alderico Rocha Santos negou liminar impetrada por vereadores do MDB de Goianésia para tentar reverter dissolvimento do diretório local e impedir que a convenção do partido na cidade seja realizada pelo diretório estadual. Com a decisão, a sigla deve oficializar hoje (16), em Goiânia, a candidatura de Pedro Gonçalves e não a do prefeito Renato de Castro. O pedido...