Política Juiz nega cassação de 2 vereadores de Goiânia por cota de gênero A chapa do Cidadania foi a primeira a ser alvo de ação por conta da cota de gênero na eleição municipal de 2020

Nesta semana, dois vereadores de Goiânia conseguiram decisões favoráveis em processos que acusam os seus respectivos partidos de terem desrespeitado a cota de gênero. Apesar de terem registrado a chapa com o mínimo de 30% de candidatas mulheres para a Câmara Municipal, as siglas chegaram às urnas com um índice menor que o exigido pela lei eleitoral. As decisões rejeit...