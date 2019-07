Política Juiz nega a Lula acesso ‘amplo’ a acordo de leniência

O juiz da Lava Jato, Luiz Antonio Bonat, negou à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva “acesso amplo” ao acordo de leniência da Odebrecht com o Ministério Público Federal. O magistrado determinou que a Procuradoria e a empreiteira se manifestem para que o petista dê somente vista em trechos em que é citado.O pedido de Lula se dá no âmbito da ação penal em q...