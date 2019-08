Política Juiz marca para 22 de outubro interrogatório de Lula sobre caças suecos na Zelotes Após o interrogatório dos acusados, a ação entra em sua etapa final, com a apresentação das alegações finais

O juiz federal da 10ª Vara Federal de Brasília, Vallisney de Oliveira, marcou para dia 22 de outubro o interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu filho, Luís Cláudio, e do casal Mauro e Cristina Marcondes, na ação penal dos caças suecos, na Operação Zelotes. Após o interrogatório dos acusados, a ação entra em sua etapa final, com a apresentação das a...