Política Juiz manda investigações da Operação Sofisma para o STJ Determinação ocorre por fatos novos envolvendo o conselheiro do TCE Kennedy Trindade; dinheiro público teria pago contas de energia de fazendas dele

O juiz Luís Henrique Lins Galvão de Lima, da 7ª Vara Criminal de Goiânia, determinou o envio das investigações da Operação Sofisma, da Polícia Civil de Goiás, ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), por conta dos fatos novos que envolvem o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) Kennedy Trindade. A decisão é do dia 5 de março e era prevista, já que conselhe...