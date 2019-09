Política Juiz libera manifestação contra Moro em universidade federal após tentativa de veto pelo MEC O cancelamento do evento foi anunciado pelo reitor da universidade, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, que disse ter recebido ofício da pasta o orientando nesse sentido

O juiz José Carlos da Silva Garcia, da 3ª Vara Federal de Niterói, concedeu liminar a favor da realização de um ato contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, no campus da UFF (Universidade Federal Fluminense) em Niterói. A realização do evento havia sido vetada por determinação do MEC (Ministério da Educação). O cancelamento do evento foi an...