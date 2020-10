Política Juiz extingue processo que pedia registro de candidatura de Cristina Lopes em Goiânia Na justificativa, magistrado usa a outra decisão, do fim de semana, que manteve o PL na coligação Pra Goiânia Seguir em Frente, do candidato Maguito Vilela (MDB)

O juiz Wilson da Silva Dias decidiu pela extinção do processo que pedia registro da candidatura a prefeita da vereadora Cristina Lopes (PL), em determinação publicada nesta quinta-feira (8). Na justificativa ele usa a outra decisão, do fim de semana, que manteve o PL na coligação Pra Goiânia Seguir em Frente, do candidato Maguito Vilela (MDB). O magistrado também...