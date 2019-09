Política Juiz converte prisão de hackers 'Chiclete' e Molição de temporária em preventiva Suspeitos foram presos na 2ª fase da Operação Spoofing, deflagrada no último dia 19 pela Polícia Federal

O juízo da 10ª Vara Federal do Distrito Federal converteu as prisões temporárias de Thiago Martins, o `Chiclete', e Luiz Molição, detidos na segunda fase da Operação Spoofing, em preventivas. A audiência de custódia dos dois hackers, presos no último dia 19, foi marcada para a tarde da próxima segunda-feira, 30, aponta a Assessoria de Imprensa da Justiça Federal do D...