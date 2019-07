Política Juiz confirma remessa de processo da Cash Delivery à Justiça Eleitoral A operação investiga caixa 2 e suposto pagamento de propina da Odebrecht para o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o ex-presidente da antiga Agência Goiana de Transporte de Obras (Agetop, hoje Goinfra), Jayme Rincón

Em decisão publicada na última terça-feira (16), o juiz federal da 10ª Vara Eduardo Ribeiro de Oliveira confirmou a determinação do também juiz federal Leão Aparecido Alves, da 11ª Vara, de enviar as investigações da Operação Cash Delivery para a Justiça Eleitoral. A nova análise se deu a pedido do Ministério Público Federal (MPF), após a solicitação do ex-presidente da ant...