Juiz censura pesquisa Datafolha em São Paulo a pedido de Russomanno

A Justiça Eleitoral censurou a publicação de pesquisa do Datafolha, feita pela Folha de S.Paulo em parceria com a TV Globo, sobre a corrida eleitoral de São Paulo. A Justiça acatou pedido da coligação do candidato Celso Russomanno (Republicanos). O Datafolha pediu que o juiz reconsidere a decisão. Segundo a decisão, que tem caráter provisório, “ao que parece a pesq...