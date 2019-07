Política Juiz bloqueia bens de supostos hackers de Moro Vallisney de Souza Oliveira da da 10ª Vara Federal de Brasília determinou embargo que atinge valores acima de R$ 10 mil

Os quatro presos em Araraquara por suspeita de invadir os celulares do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, tiveram os sigilos bancários abertos e os bens acima de R$ 10 mil bloqueados. A Polícia Federal afirma ter identificado movimentação atípica nas contas de dois dos suspeitos: de R$ 424 mil em nome do DJ Gustavo Henrique E...