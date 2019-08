Política Juiz afasta vereador de Itumbiara por 180 dias por suspeita de desviar R$ 264 mil em mensalinho Justiça ainda determinou a indisponibilidade de bens do vereador e de mais três servidores de seu gabinete

Por determinação do juiz Danilo Batista Cordeiro, o vereador Rogério Rezende Silva está afastado por 180 dias da Câmara Municipal de Itumbiara. O parlamentar também está proibido de frequentar a sede so Poder Legislativo e ter contato com ex-servidores e servidores de seu gabinete. A decisão do juiz atendeu uma ação civil pública proposta pelas promotorias de Jus...