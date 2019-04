Política Jucá afirma que MDB apoia reforma, mas quer mudanças no texto Presidente do partido descartou fazer parte da base do governo

O presidente nacional do MDB, o ex-senador Romero Jucá, disse hoje (4) que o partido apoia a reforma da Previdência, mas vai propor alterações no texto enviado pelo governo. Ele se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Bolsonaro reservou a agenda desta quinta-feira para conversar com dirigentes de seis partidos políticos. "Nós somos ...