Política Juízes terão bônus de até R$ 6,7 mil por acúmulo Decreto do Tribunal de Justiça de Goiás criou a chamada ‘gratificação de acervo’, que renderá extra de 20% do salário para cada magistrado que concentrar processos

Em decreto publicado na sexta-feira (26), o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) criou a chamada “gratificação por acervo”, um plus de 20% do salário do magistrado por acúmulo de processos. Os juízes receberão o extra de R$ 6 mil a R$ 6,7 mil em caso de substituição ou distribuição de 2,4 mil ações novas nos últimos três anos.O pagamento tem o respaldo do Conselho Naciona...