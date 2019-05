Política Juízes federais avaliam que votação que devolveu Coaf para Economia é inconstitucional Associação que representa magistrados de 1º grau manifestou apoio ao ministro Sérgio Moro

A União Nacional dos Juízes Federais do Brasil (Unajuf), que representa magistrados de 1º grau, manifestou apoio ao ministro Sérgio Moro pela manutenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em nota, a entidade afirmou que "é inconstitucional" a votação que transfere o órgão para o Ministério da Economia. ...