Política Juíza Selma apresentou emenda que poderia beneficiá-la em processo eleitoral Com a proposta, não apenas os partidos, mas os candidatos seriam beneficiados com regras mais brandas de punições e fiscalização pela Justiça Eleitoral

A senadora Juíza Selma (PSL-MT) apresentou na segunda-feira (16), uma emenda do projeto de lei dos partidos que abre brecha para beneficiá-la num processo eleitoral que pode resultar na cassação do seu mandato. O texto do projeto está em discussão no Senado nesta terça-feira (17). Após ser questionada pelo Estado sobre a alteração proposta no p...