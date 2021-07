Política Juíza manda Facebook e Whatsapp identificarem autores de campanha negativa contra Gustavo Mendanha O prefeito de Aparecida de Goiânia tem sido alvo de mensagens negativas desde que seu nome passou a ser cogitado para disputar o cargo de governador de Goiás

O Facebook e o Whatsapp terão que identificar quem promoveu campanha negativa contra o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. A determinação foi concedida em liminar expedida pela juíza Lidia de Assis e Souza Branco, da 5ª Vara Cível da Comarca de Aparecida. Na ação, a magistrada cita os relatos do prefeito, que afirma que tem sido vítima de vídeos com co...