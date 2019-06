Política Juíza barra bloqueio de verbas de universidades federais Renata Almeida de Moura Isaac, da 7ª Vara Federal Cível da Bahia, acolhe ações populares e ações civis públicas contra a medida do governo Jair Bolsonaro (PSL)

Em um revés para o Palácio do Planalto, a juíza federal Renata Almeida de Moura Isaaac decidiu nessa sexta-feira (7) suspender os bloqueios orçamentários realizados pelo Ministério da Educação (MEC) sobre as verbas destinadas às universidades federais e ao Instituto Federal do Acre. Em sua decisão, a juíza apontou para os riscos de paralisação das atividades das instituições d...