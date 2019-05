Política Juíza autoriza transferência de Temer para quartel Ex-presidente está preso desde quinta-feira passada na sede da Polícia Federal, em São Paulo, mas sua defesa vinha insistindo na transferência sob alegação que é um direito constitucional mdbista

A juíza Caroline Figueiredo, da 7.ª Vara Criminal Federal do Rio, autorizou nesta segunda-feira, 13, a transferência do ex-presidente Michel Temer para uma sala de Estado Maior do Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar de São Paulo. Temer está preso desde quinta-feira, 9, na sede da Polícia Federal, no bairro da Lapa, mas sua defesa vinha insistindo ...