Política Juíza acolhe pedido do Sindipúblico e PEC da Previdência é suspensa Decisão impõe suspensão até o julgamento em definitivo da ação civil pública principal ou a promulgação da PEC Paralela que tramita na Câmara

A juíza plantonista Anelize Beber Rinaldin acolheu ontem pedido de tutela provisória de urgência do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás (Sindipúblico) e determinou a suspensão da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da reforma da Previdência do Estado até o julgamento, em definitivo, da ação civil pública principal ou até a promulgação d...