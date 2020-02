Política Jovair Arantes é alvo de operação da PF que apura desvios no Ministério do Trabalho Policiais cumprem dois mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão em Goiás, no DF e em 4 Estados

Atualizada às 10h24 A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta, 6, Operação Gaveteiro, para apurar desvios de mais de R$ 50 milhões, entre 2016 e 2018, do extinto Ministério do Trabalho, no âmbito de um contrato firmado entre o órgão e uma empresa de tecnologia da informação para gestão de sistemas e detecção de fraudes na concessão de Seguro-Desemprego em Brasília e...