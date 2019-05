Política José Nelto quer reforma não ‘draconiana’ O líder do Podemos na Câmara defende mudar vinculação de Estados e municípios, capitalização, BPC e idade mínima

A Reforma da Previdência deve ser feita, mas não a proposta “draconiana” enviada pelo governo ao Congresso Nacional, afirma o deputado José Nelto, líder do Podemos na Câmara dos Deputados. Segundo ele, que se diz favorável à aprovação da reforma ainda neste semestre, mesmo com as alterações propostas no Legislativo, a economia no período de dez anos ficará entre R$ 800 bi...