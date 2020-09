Política José Eliton participa de convenção do PSDB em Goiânia Evento lança a candidatura do deputado estadual Talles Barreto (PSDB) à prefeitura da capital

O ex-governador José Eliton participou, na noite desta sexta-feira (11), da convenção municipal de Goiânia do PSDB. O evento lançou a candidatura do deputado estadual Talles Barreto (PSDB) para a prefeitura de Goiânia. Já Marconi Perillo enviou vídeo à convenção. Mais cedo, ao POPULAR, Talles disse que Marconi tem influenciado nas articulações eleitorais do par...