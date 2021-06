Política José Eliton é alvo de operação da Deccor Operação deflagrada pela Delegacia Estadual de Combate à Corrupção apura supostos desvios de recursos da antiga Agetop, atual Goinfra (Agência Goiana de Infraestrutura)

O ex-governador José Eliton, presidente estadual do PSDB, é um dos alvos da Operação Terra Fraca, deflagrada pela Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor) e que apura supostos desvios de recursos da antiga Agetop, atual Goinfra (Agência Goiana de Infraestrutura). Segundo o advogado Tito Amaral, foram recolhidos celular pessoal e hd do computador do ex-...