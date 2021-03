Política Jornalistas sofrem ameaças e agressões

Durante o protesto de ontem na BR 153, profissionais da imprensa foram intimidados por manifestantes. Os fotógrafos do POPULAR e do Mais Goiás foram agredidos verbalmente quando tentavam registrar o momento em que diferentes grupos que realizavam a manifestação estavam com ânimos exaltados em uma discussão. Uma equipe da TV Serra Dourada que trabalhava na cobertur...