Política Jornal publica foto de mala com cocaína encontrada com militar da comitiva de Bolsonaro Caso condenado no Brasil, o sargento pode pegar até cinco anos de prisão e ainda ser expulso das Forças Armadas

Uma foto da mala onde estavam 39 kg de cocaína encontradas no dia 25 de junho com o sargento da Força Aérea Brasileira, Manoel Silva Rodrigues, em Sevilha, na Espanha, foi divulgada nesta quarta-feira (03) pelo jornal espanhol El País. O militar era um dos integrantes da comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PSL) durante a viagem até o Japão, onde participou da reu...