Jornais internacionais destacam fala em que Bolsonaro nega incêndios na Amazônia

O jornal inglês The Guardian e a publicação americana The New York Times destacaram a fala em que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, negou, em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, que a floresta amazônica esteja sendo devastada. "Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia", disse Bolsonaro durant...