Política Jorge Oliveira é aprovado para o TCU Por 53 a 7, senadores ratificaram a indicação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência para o Tribunal; ele substituirá José Múcio Monteiro, que se aposentará da Corte

O plenário do Senado aprovou em sessão semipresencial ontem a indicação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU).Oliveira foi aprovado com 53 votos favoráveis e 7 contrários. O ministro foi indicado ao TCU pelo presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) para assumir a vaga de José Múcio ...