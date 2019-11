Política Jorge Kajuru deixa UTI e deve ter alta nos próximos dias O senador teve uma convulsão durante a sessão deliberativa de terça-feira (19) no momento das discussões para a votação da PEC Paralela da Previdência

O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, nesta quinta-feira (21). Com "quadro neurológico resolvido", ele foi transferido para um quarto onde segue internado, com medicação por via oral. De acordo com o último boletim médico divulgado, os exames revelaram uma cicatriz no cérebr...