Política Joice promete checar "cada assinatura" do partido proposto por Bolsonaro "Um novo partido precisa primeiro ter 500 mil assinaturas registradas e conferidas e obviamente que não vamos deixar que nenhum tipo de fraude seja feita", disse a deputada

O PSL está disposto a fiscalizar a criação do novo partido anunciado nesta terça-feira, 12, pelo presidente Jair Bolsonaro, a Aliança pelo Brasil. Para a ex-líder do governo no Congresso deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), a criação de uma nova legenda não pode “ser feita no tapetão”. “Na hipótese de criação de um novo partido, precis...