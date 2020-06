Política Joice Hasselmann está com Covid-19: 'Não é só uma gripezinha, 1/4 do pulmão está comprometido' Parlamentar, que está em São Paulo, fez exames após sentir cansaço intenso e ter febre

Pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), está internada em São Paulo, diagnosticada com Covid-19. A parlamentar foi parar no hospital nesta quarta-feira, 17, após sentir cansaço intenso e ter febre. Ela está em leito comum e não em unidade de terapia intensiva (UTI). "Amigos, comunico que fui diagnosticada com a Covid-19. Depois...