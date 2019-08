Política Joice Hasselmann deve sair como candidata à Prefeitura de São Paulo Antigos desafetos, senador Major Olímpio (PSL-SP) lançou 'desafio' à deputada, em evento para empresários, para que ela dispute a Prefeitura da maior cidade do País

O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, deu a largada para as eleições municipais do ano que vem. Em evento voltado para empresários da área de infraestrutura nesta terça-feira, 27, o senador Major Olímpio (PSL-SP), convidou a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), de quem era desafeto, para ser a candidata à Prefeitura de São Paulo pelo partido. O convite ocorre...