Política Joice Hasselmann afirma que teve celular clonado no domingo (21) Líder do governo no Congresso afirmou que o criminoso deve ser 'da mesma gangue que invadiu o celular de Moro'

A líder do governo no Congresso Nacional, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), afirmou que teve o celular clonado na madrugada deste domingo (21). Em vídeo publicado em suas redes sociais, a parlamentar diz ter recebido ligações de seu próprio número, como ocorreu com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, que teve o celular invadido em junho. Joice...