Política Joice Hasselmann afirma em CPMI que 'gabinete do ódio' é financiado com dinheiro público Segundo deputada os valores destinados às ações do grupo chegam a cerca de R$ 491 mil por ano aos cofres públicos

Em audiência na CPMI das fake news, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou que o chamado “gabinete do ódio” é financiado com dinheiro público. A parlamentar diz que os valores destinados às ações do grupo chegam a cerca de R$ 491 mil por ano aos cofres públicos. “Há, infelizmente, dinheiro público por trás disso”, disse. Segundo ela, os ataques coordenados a...