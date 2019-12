Política Joice Hasselmann é a nova líder da bancada do PSL na Câmara Punidos pela Executiva do partido, 14 deputados deixarão de contar para a bancada enquanto durar a suspensão

Após consolidar a suspensão de 14 deputados, a bancada do PSL na Câmara escolheu a deputada Joice Hasselmann (SP) como a nova líder. Ela assume o lugar do deputado Eduardo Bolsonaro (SP), filho do presidente Jair Bolsonaro. Esse é mais um capítulo da crise interna do partido que começou em outubro e culminou com a desfiliação do presidente Jair Bolsonaro, que tr...