Política Joel Braga toma posse na SIC e marca retorno do PP ao governo Novo titular é irmão de Baldy, presidente da legenda em Goiás; acerto faz parte da costura por apoio ao projeto de reeleição de Caiado

Joel de Sant’Anna Braga Filho diz que um de seus planos para a Secretaria de Estado de Indústria e Comércio (SIC) é buscar investimentos em Brasília para Goiás. Indicado pelo partido Progressistas, ele assume hoje a chefia da pasta no governo de Goiás e conta com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e com o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-AL...