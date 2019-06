Política Joaquim Levy, presidente do BNDES pede demissão O pedido foi feito neste domingo (16) em carta enviada ao ministro Paulo Guedes

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Lewy, pediu neste domingo (16) demissão do cargo. Em mensagem enviada ao ministro da Economia, Paulo Guedes, Lewy solicitou desligamento da presidência do banco e disse esperar que o ministro aceite. "Solicitei ao ministro da Economia, Paulo Guedes, meu desligamento do BND...