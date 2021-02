Política João Doria faz ofensiva para receber parte do DEM

Preocupado com o racha no PSDB apresentado na eleição da Câmara dos Deputados, quando boa parte do partido apoiou o candidato de Jair Bolsonaro à presidência da Casa, o governador João Doria (SP) decidiu apresentar um ultimato à cúpula tucana.Em jantar na noite de ontem no Palácio dos Bandeirantes, estava previsto que Doria iria colocar na mesa a proposta de expurgar o p...